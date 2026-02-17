Comunicato Stampa | Milano Cortina 2026 Pattinaggio di velocità Presidente Zaia | Con Ghiotto un altro oro

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al QuirinaleIl Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Capo dello Stato al Quirinale in occasione della visita della delegazione organizzatrice dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia a Milano per la President Welcome DinnerIl presidente del Veneto, Luca Zaia, si trova a Milano per partecipare alla cena di benvenuto dedicata ai rappresentanti istituzionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: NOTA STAMPA - Slalom di voci: il contributo della psicologia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 SENZA ALLENARE LA MENTE IL PODIO È PIÙ LONTANO IL SOGNO OLIMPICO PARTE DALLA TESTA; Comunicato stampa; Victory Selfie: un momento iconico sul podio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione.

Comunicato Stampa: Milano Cortina 2026. Pattinaggio di velocità. Presidente Zaia: Con Ghiotto un altro oroGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Comunicato Stampa: Olimpiadi Milano Cortina 2026(Arv) – Milano, 2 febbraio 2026 Da Milano oggi parte in modo ancora più netto il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Il mondo ci guarderà: un’audience globale nell’ordine di un miliardo e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Comunicato stampa: Ma davvero Nocera merita un premio per come gestisce il verde Vivendo in questa città risulta davvero difficile pensarlo. A Nocera è facile incontrare aiuole senza alberi e non curate, alberi morenti, cariati o mutilati, specie non adatte al facebook

Il Benetton Rugby è lieto di comunicare l’ingaggio del mediano di apertura Jean Smith dall’1 luglio 2026 al 30 giugno 2029 Il comunicato stampa shorturl.at/C81Ru #BenettonRugby #WeAreLions x.com