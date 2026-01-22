Comunicato Stampa | Milano- Cortina 2026 Presidente Zaia al Quirinale

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Capo dello Stato al Quirinale in occasione della visita della delegazione organizzatrice dei Giochi di Milano-Cortina 2026. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale, volto a sottolineare l'importanza dell'evento per il territorio e a rafforzare il supporto istituzionale alla manifestazione.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro della delegazione organizzatrice dei Giochi con il Capo dello Stato. "Queste Olimpiadi hanno caratteristiche uniche: sono le prime a portare nel nome due territori, due città simbolo, come Milano e Cortina, espressione di un'Italia diversa ma complementare, capace di fare sistema – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale - Ma sono anche Giochi che si collocano in un passaggio storico complesso, segnato da tensioni internazionali crescenti, in cui la parola 'guerra' rischia troppo spesso di prevalere sulla parola 'pace'.

