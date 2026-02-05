Comunicato Stampa | Milano- Cortina 2026 Presidente Zaia a Milano per la President Welcome Dinner

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, si trova a Milano per partecipare alla cena di benvenuto dedicata ai rappresentanti istituzionali. L’evento apre ufficialmente i festeggiamenti in vista dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici. Zaia si unisce a altri leader per questa occasione importante, prima della serata di apertura a Cortina.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, si è recato a Milano per partecipare alla “President Welcome Dinner”, appuntamento istituzionale che precede la serata inaugurale dei Giochi. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

