Comunicato Stampa | Milano- Cortina 2026 Presidente Zaia a Milano per la President Welcome Dinner

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, si trova a Milano per partecipare alla cena di benvenuto dedicata ai rappresentanti istituzionali. L’evento apre ufficialmente i festeggiamenti in vista dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici. Zaia si unisce a altri leader per questa occasione importante, prima della serata di apertura a Cortina.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, si è recato a Milano per partecipare alla "President Welcome Dinner", appuntamento istituzionale che precede la serata inaugurale dei Giochi.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Capo dello Stato al Quirinale in occasione della visita della delegazione organizzatrice dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il presente comunicato fornisce aggiornamenti su Milano-Cortina 2026, con particolare attenzione al coinvolgimento internazionale e alla collaborazione con le istituzioni.

