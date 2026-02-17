Comolli squalificato | proteste per l’espulsione Kalulu l’Inter replica e la Juventus valuta i prossimi passi

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, è stato squalificato fino al 31 marzo dopo aver protestato duramente contro l’arbitro durante il match di sabato scorso tra Juventus e Inter a San Siro. La decisione arriva dopo le accuse di comportamento scorretto rivolte da Comolli e le conseguenti proteste del club bianconero. La squalifica, che limita le sue attività ufficiali, ha scatenato reazioni contrastanti tra le squadre coinvolte. Nel frattempo, l’Inter ha reagito alle polemiche, mentre la Juventus valuta come muoversi nei prossimi giorni.

Comolli nel Vortice: La Contestazione, la Squalifica e le Implicazioni per la Juventus. L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è stato squalificato fino al 31 marzo dal Giudice Sportivo a seguito delle veementi proteste rivolte all’arbitro durante il match di Serie A tra Juventus e Inter, disputato allo stadio San Siro sabato scorso. L’episodio, legato all’espulsione di Pierre Kalulu, ha scatenato una serie di reazioni che hanno coinvolto anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, e il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, sollevando interrogativi sul comportamento dei dirigenti sportivi e sull’autorità degli arbitri.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caos in Inter-Juve, squalificato l’ad bianconero Comolli e Chiellini. Fermo una giornata anche Kalulu: le motivazioni del giudice sportivoL’ad della Juventus, Maurizio Comolli, e il difensore Chiellini sono stati squalificati dopo i disordini avvenuti durante l’intervallo della partita contro l’Inter a San Siro sabato scorso.

Inter-Juventus oltre l'espulsione di KaluluL’espulsione di Kalulu, arrivata a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ha cambiato le sorti della partita tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.