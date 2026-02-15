Inter-Juventus oltre l' espulsione di Kalulu

L’espulsione di Kalulu, arrivata a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ha cambiato le sorti della partita tra Inter e Juventus. Il difensore rossonero ha ricevuto il cartellino rosso dopo un fallo su un attaccante bianconero, lasciando il Milan in inferiorità numerica. La decisione dell’arbitro ha acceso le discussioni tra i tifosi e ha influenzato il ritmo del match. La squadra di Pioli ha dovuto adattarsi rapidamente alla situazione, cercando di resistere agli attacchi avversari.

L’espulsione di Kalulu a tre minuti dalla fine del primo tempo si è presa tutta la scena di Inter-Juventus. Spalletti e i suoi giocatori non hanno parlato, lasciando a Comolli e Chiellini l'onere di protestare per l'errore dell'arbitro. Nessuno ha voluto parlare di calcio, nella Juventus, supponendo che l'espulsione di Kalulu abbia creato una cesura troppo netta nella partita. Oltre l'episodio, oltre le proteste che andranno avanti per chissà quanto, oltre la presunta simulazione di Bastoni, le parole di Chivu e dei dirigenti della Juventus, che partita è stata? Cosa è successo sul campo? UNDICI CONTRO UNDICI A poche ore dal calcio d'inizio, Spalletti ha dovuto fare a meno di Khéphren Thuram, e la scelta per sostituirlo è ricaduta su Miretti, schierato a centrocampo lasciando invece McKennie nel suo ruolo di trequartista, con a destra Coinceção, l'unico altro non sicuro di un posto da titolare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

