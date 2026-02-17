Caos in Inter-Juve squalificato l’ad bianconero Comolli e Chiellini Fermo una giornata anche Kalulu | le motivazioni del giudice sportivo
L’ad della Juventus, Maurizio Comolli, e il difensore Chiellini sono stati squalificati dopo i disordini avvenuti durante l’intervallo della partita contro l’Inter a San Siro sabato scorso. La decisione del giudice sportivo arriva in seguito alle proteste e alle intemperanze di alcuni giocatori e tifosi, che hanno reso il clima teso e difficile da gestire. Anche il calciatore del Milan Kalulu ha ricevuto una giornata di stop, per comportamenti ritenuti pericolosi.
Stangata per la Juventus dopo le tensioni durante l'intervallo della partita contro l'Inter lo scorso sabato a San Siro. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha inibito l'amministratore delegato bianconero Damien Comolli fino al 31 marzo 2026, con un'ammenda di 15mila euro. Secondo quanto riportato nel referto, Comolli avrebbe tenuto «un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo», evitato solo grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus e di altri tesserati. L'ad avrebbe inoltre «proferito espressioni gravemente insultanti» verso l'arbitro, reiterando il comportamento anche davanti allo spogliatoio arbitrale.
