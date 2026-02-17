Commercio estero export in crescita
A dicembre, le esportazioni italiane sono aumentate dello 0,3% rispetto al mese precedente, secondo l’Istat. La causa principale è stata la ripresa delle vendite di prodotti manifatturieri verso l’Europa, che ha compensato il calo di alcune esportazioni verso i mercati asiatici. Questa crescita si riflette anche nel settore delle macchine industriali, che ha registrato un contributo rilevante.
Commercio estero extra UE: export stabile, import in calo a novembre
A novembre 2025, i dati ISTAT evidenziano un commercio estero extra UE con esportazioni stabili rispetto all’analogo mese dell’anno precedente, mentre le importazioni registrano un calo significativo.
Commercio estero extra UE: export in calo a ottobre 2025, saldo ancora positivo
15th October 2025: September foreign trade data
**Commercio estero: Istat, a dicembre export +0,3% su mese, +4,9% su anno**Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Anche a dicembre 2025 è continuata la crescita delle esportazioni italiane: infatti l'Istat stima un aumento congiunturale sia delle esportazioni (+0,3%) sia delle import ... lanuovasardegna.it
ISTAT * COMMERCIO ESTERO 2025: «EXPORT +3,3%, SURPLUS COMMERCIALE 50,7 MLD / PREZZI ALL’IMPORT -1,7%»Su base annua, la Svizzera (+41,7%) è il paese che fornisce il contributo positivo maggiore all’export nazionale; seguono paesi ASEAN (+48,0%), Polonia ... agenziagiornalisticaopinione.it
