Commercio estero export in crescita

A dicembre, le esportazioni italiane sono aumentate dello 0,3% rispetto al mese precedente, secondo l’Istat. La causa principale è stata la ripresa delle vendite di prodotti manifatturieri verso l’Europa, che ha compensato il calo di alcune esportazioni verso i mercati asiatici. Questa crescita si riflette anche nel settore delle macchine industriali, che ha registrato un contributo rilevante.

10.30 09.35 Rogo Sannazaro, fumo nero a Chiaia08.43 Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro08.05 Ucraina e Iran, oggi colloqui a Ginevra07.08 Ucraina:pioggia missili russi, allerta04.51 H Clinton:Trump,insabbiati file Epstein04.08 Morto il grande documentarista Wiseman03.22 Odessa, raid russo con drone: 2 feriti02.08 Nucleare, ultimatum di Trump a Teheran "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A novembre 2025, i dati ISTAT evidenziano un commercio estero extra UE con esportazioni stabili rispetto all’analogo mese dell’anno precedente, mentre le importazioni registrano un calo significativo.

15th October 2025: September foreign trade data

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.