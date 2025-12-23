Commercio estero extra UE | export stabile import in calo a novembre

A novembre 2025, i dati ISTAT evidenziano un commercio estero extra UE con esportazioni stabili rispetto all’analogo mese dell’anno precedente, mentre le importazioni registrano un calo significativo. Questa dinamica riflette una certa stabilità nelle vendite italiane all’estero, accompagnata da una diminuzione degli acquisti dall’estero, influenzata probabilmente da fattori economici e di mercato.

A novembre 2025 l’export italiano verso i paesi extra UE resta stabile, mentre le importazioni segnano una forte diminuzione secondo i dati ISTAT. Secondo il report ISTAT sul commercio estero con i paesi extra UE, a novembre 2025 le esportazioni italiane sono rimaste stazionarie rispetto al mese precedente, mentre le importazioni hanno registrato una significativa riduzione del 7,4%. La stabilità dell’export è il risultato di un aumento delle vendite di beni strumentali (+4,2%) e intermedi (+0,7%), compensato da un calo delle esportazioni di energia (-9,2%), beni di consumo non durevoli (-3,5%) e durevoli (-1,1%). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

