Commercio estero extra UE | export in calo a ottobre 2025 saldo ancora positivo

Puntomagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Export extra UE: segnali misti tra calo mensile e crescita annua, saldo commerciale positivo. Il mese di ottobre 2025 si chiude con segnali contrastanti per il commercio estero italiano verso i Paesi extra Unione Europea. Secondo i dati ISTAT, sia le esportazioni che le importazioni registrano una flessione rispetto al mese precedente, ma il saldo commerciale si mantiene ampiamente positivo, confermando la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Export e import: dinamiche mensili e tendenziali. Nel dettaglio, le esportazioni verso i Paesi extra UE27 diminuiscono del 3,7% rispetto a settembre, mentre le importazioni calano dello 0,6%.

