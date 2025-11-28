Commercio estero extra UE | export in calo a ottobre 2025 saldo ancora positivo
Export extra UE: segnali misti tra calo mensile e crescita annua, saldo commerciale positivo. Il mese di ottobre 2025 si chiude con segnali contrastanti per il commercio estero italiano verso i Paesi extra Unione Europea. Secondo i dati ISTAT, sia le esportazioni che le importazioni registrano una flessione rispetto al mese precedente, ma il saldo commerciale si mantiene ampiamente positivo, confermando la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Export e import: dinamiche mensili e tendenziali. Nel dettaglio, le esportazioni verso i Paesi extra UE27 diminuiscono del 3,7% rispetto a settembre, mentre le importazioni calano dello 0,6%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Federico Caner, Assessore a Fondi UE, Turismo, Agricoltura e Commercio Estero della Regione Veneto, ha raccontato come sarà importante sfruttare un evento come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per raccontare l'identità della nostra regione. Un palcos - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi consultare dati statistici aggiornati sul mercato di tuo interesse? Attraverso il servizio a costo zero “Statistiche di commercio estero personalizzate”, potrai richiedere un’elaborazione statistica su un dato mercato, con un grado intermedio di personalizza Vai su X
Pacchi dall’estero, l’Ue elimina esenzione tasse sotto i 150 euro: l’impatto sui consumatori dei nuovi dazi - Stop all’esenzione per i pacchi dall’estero di valore inferiore a 150 euro: la tassa Ue interesserà milioni di spedizioni, l’impatto su Temu e Shein ... Lo riporta virgilio.it
Dazi sui pacchi cinesi, nuova tassa Ue per le spedizioni sotto i 150 euro - L’Ecofin ha approvato una tassa di 1 euro sui pacchi in arrivo dall’estero che non superano i 150 euro di valore: duro colpo all’e- Come scrive quifinanza.it
Commercio estero, Istat: a settembre export extra Ue +5,9%, su anno +9,9% - A settembre si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue 27, un forte incremento congiunturale per entrambi i flussi, lievemente più ampio per le ... notizie.tiscali.it scrive