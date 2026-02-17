Comitati di quartiere La campagna di adesioni poi la fase elettorale
A Pavia, i comitati di quartiere tornano in pista a causa delle richieste dei cittadini, che vogliono avere un ruolo più diretto nelle decisioni locali. Da settembre, partirà ufficialmente la fase di costituzione, con l’obiettivo di coinvolgere le persone nelle assemblee di cinque zone: Pavia Storica, Pavia Est, Pavia Nord Est, Pavia Nord e Pavia Ovest. La prima tappa sarà la creazione di queste assemblee, che serviranno come base per le future attività dei comitati.
Riparte l’iter per la costituzione dei comitati di quartiere che arriveranno da settembre. Il primo passo dovrà essere la nascita delle assemblee di Pavia Storica, Pavia Est, Pavia Nord Est, Pavia Nord e Pavia Ovest. "Abbiamo lanciato la raccolta delle adesioni ai comitati – spiega l’assessore alla sensibilizzazione civica e partecipazione Alessandro Caliandro –. Fino al 31 marzo le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Pavia potranno aderire e far parte delle assemblee, che poi dovranno eleggere al loro interno un consiglio di quartiere e un coordinatore. Il primo passo è la campagna di adesioni che possono avvenire digitalmente compilando l’apposito modulo o nelle sedi decentrate per chi ha difficoltà con i sistemi elettronici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Oggi, lunedì 16 febbraio è stato presentato il percorso per la costituzione dei cinque Comitati di Quartiere: Pavia Storica, Pavia Est, Pavia Nord Est, Pavia Nord e Pavia Ovest. Un passo importante per rafforzare la partecipazione, il dialogo e il coinvolgimento a - facebook.com facebook