Comunità energetiche a km zero | parte la campagna adesioni per la rete unica romagnola di Legacoop
Sono aperte le iscrizioni per diventare soci di Energia Romagna, la piattaforma di Legacoop Romagna dedicata alla creazione di Comunità energetiche rinnovabili a
Sono aperte le adesioni di nuovi soci a Energia Romagna, la piattaforma promossa da Legacoop Romagna per creare e gestire una rete di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.“L’iniziativa punta a rendere più semplice.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Legacoop Romagna lancia il portale per aderire alle comunità energetiche via web
