Come si festeggia un bronzo olimpico? Flora Tabanelli sciabola con gli sci!

Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nel big air femminile, ha postato nelle sue Instagram Stories un video in cui festeggia. a modo suo. Guarda il filmato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Flora Tabanelli si è fatta strada dal infortunio al ginocchio alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando una determinazione incredibile.

Flora Tabanelli, giovane modenese di 18 anni, ha conquistato il bronzo nel big air ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina, l'eccezionale vittoria nel freestyle di Flora Tabanelli, ecco chi è. Link nei commenti facebook

“Quella di Flora Tabanelli è gioia pura, qualcosa che va ben al di là della medaglia olimpica” #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Tabanelli x.com