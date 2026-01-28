Geometrie di stile | storia della gonna a tubino tra rigore sartoriale e femminilità

La gonna a tubino torna protagonista sulle passerelle e nelle strade di tutta Italia. Questa silhouette, simbolo di eleganza e sobrietà, si distingue per le sue linee pulite e il taglio preciso. Le donne la indossano con disinvoltura, sentendosi più sicure e raffinate. La sua storia si intreccia con il rigore sartoriale e la voglia di esprimere femminilità senza troppi fronzoli. Quando si mette, sembra cambiare anche l’atteggiamento: si sta più dritte, si cammina con più ritmo. La gonna a tubino,

Life&People.it Il passo si accorcia, la postura si addrizza quasi per istinto e l'andatura acquisisce cadenza ritmica, quasi ipnotica. Una pencil skirt non è mai un abito passivo, impone presenza scenica precisa, consapevolezza del proprio corpo che pochi altri capi riescono a richiedere con tale autorità. Dopo stagioni dominate dall'informale e dalla comodità diffusa dei pantaloni wide leg, alcuni segmenti invertono il segno e tornano a celebrare la verticalità assoluta. La storia della gonna a tubino rigorosamente sotto il ginocchio o midi, riemerge quindi dalle passerelle in quanto oggetto di design, ma soprattutto capace di scolpire la figura con precisione.

