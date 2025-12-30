Dalla versione a tubino a quella svasata | ecco come abbinare la gonna a vita alta con stile senza rinunciare al comfort

La gonna a vita alta è un elemento versatile del guardaroba femminile. Dalla versione a tubino a quella svasata, questa silhouette permette di valorizzare il punto vita e creare outfit equilibrati. Scopri come abbinarla con stile, mantenendo comfort e semplicità, e ottenere un look raffinato adatto a diverse occasioni.

E legante e strategica, la gonna a vita alta torna al centro della scena: ecco come abbinarla per mettere in risalto il punto vita e slanciare la figura con naturalezza. Cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Con un blazer sartoriale Il blazer sartoriale, rimborsato all’interno della gonna a vita alta, assume tutto un altro sapore. Leggi anche › Missione punto vita. 5 modi per indossare la gonna a vita alta nell’Inverno 2025 (e valorizzare la silhouette) Con una cintura ben stretta Cintura ben stretta e gonna a vita alta: il modo migliore per evidenziare la silhouette. Con un lupetto aderente Il lupetto aderente si indossa con la gonna tono su tono, per mettere in risalto il punto vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla versione a tubino a quella svasata: ecco come abbinare la gonna a vita alta con stile, senza rinunciare al comfort Leggi anche: Tra lustrini e stile: come abbinare la gonna in paillettes con outfit equilibrati, perfetti per brillare con classe Leggi anche: Come ridurre i consumi energetici in casa senza rinunciare al comfort? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Velluto rosso, due modi di vivere le feste C’è il tubino, sinuoso e femminile, che accarezza le forme con eleganza e carattere. E poi c’è la versione più giocosa e frizzante: abito smanicato con gonna a ruota, abbinato alla camicetta, perfetto per chi ama - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.