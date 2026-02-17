Come fa il Galatasaray a spendere così tanto

Il Galatasaray ha speso una cifra record per acquistare Osimhen, perché ha ricevuto un ingente finanziamento da un investitore turco. Questa mossa sorprende molti, dato che il club ha messo sul mercato anche alcuni giocatori per fare cassa. La decisione arriva dopo un accordo con un fondo di investimento che ha scommesso sulla crescita del club.

Come può permettersi il Galatasaray di comprare Osimhen? È la domanda che tutti si facevano lo scorso luglio, nei giorni in cui l’operazione da voce stava diventando realtà. Le cifre dell’affare sembravano proibitive: 75 milioni di euro di clausola rescissoria da pagare al Napoli, più 21 milioni netti da pagare al giocatore ogni anno, per quattro anni, di cui 15 di solo ingaggio, il 50% in più dei 10 milioni che Osimhen guadagnava al Napoli. Come poteva il Galatasaray permettersi questa spesa che andava ad appesantire ulteriormente un debito di diverse centinaia di milioni di euro? COME FA IL GALATASARAY A SPENDERE COSÌ TANTO Il presidente del club, Dursun Ozbek, aveva dovuto convocare una conferenza stampa ad hoc, per spiegare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Come fa il Galatasaray a spendere così tanto Il Napoli a gennaio potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce), così ha deciso la Commissione Buongiorno: «Ci è mancata l’energia. Venivamo da partite in cui abbiamo dovuto spendere tanto» Alessandro Buongiorno ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Benfica in Champions League, evidenziando come la mancanza di energia sia stata determinante a causa delle fatiche accumulate nelle recenti partite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È di nuovo Galatasaray-Juventus in Champions League; Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e McKennie; Juve senza un top player per l'andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c'è. Probabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Le ultimeProbabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Le ultime L’attesa è finalmente terminata. Questa sera alle ... juventusnews24.com Thuram fa le prove per il Galatasaray: dubbi per Spalletti ma le soluzioni non mancano. Cosa filtraLuciano Spalletti, già dalla mattinata di venerdì, si era rassegnato a perderlo per Inter-Juventus. Ed è andata esattamente così, anche dopo il provino effettuato ieri alla Continassa, per il quale co ... msn.com Noa #Lang, attaccante di proprietà del Napoli in forza al Galatasaray, ha rilasciato un'intervista al Transfer Deadline Show di ESPN: "Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale Non ho avuto feeling con l'allenato facebook