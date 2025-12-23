Il Napoli a gennaio potrà fare solo mercato a saldo zero tanto entra tanto esce così ha deciso la Commissione

Napoli bloccato dalla Commissione, potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce) Mazzata per il Napoli dopo la vittoria in Supercoppa. A gennaio potrà fare mercato solo a saldo zero: tanto entra e tanto esce. Altro che fake news, come a Napoli ripetevano da settimane, era uno scoop del Messaggero. E adesso il Napoli dovrà farci i conti. Solo Napoli e Pisa sono stati fermati. La Lazio invece potrà agire anche a gennaio. il Napoli deve stare attento anche a giugno, potrà subire una sanzione se non rispetterà l’indicatore costo del lavoro allargato. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: Lazio dentro, Napoli e Pisa fuori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

