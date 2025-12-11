Buongiorno | Ci è mancata l’energia Venivamo da partite in cui abbiamo dovuto spendere tanto

Alessandro Buongiorno ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Benfica in Champions League, evidenziando come la mancanza di energia sia stata determinante a causa delle fatiche accumulate nelle recenti partite. Le sue parole riflettono le difficoltà affrontate dalla squadra in un turno impegnativo.

Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Benfica: «Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, probabilmente ci è mancata un po’ di energia per il ciclo di partite da cui venivamo. Loro ci hanno messo tanta intensità e agonismo, oltre ad essere un’ottima squadra. Cercheremo di lavorare sugli errori insieme al mister. Rivedremo insieme gli errori commessi. Probabilmente, soprattutto all’inizio, ci è mancata quell’energia. Abbiamo cercato per inerzia di tenere botta e di continuare ad attaccare dopo lo svantaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it