Combinata nordica tonfo Italia | Oftebro oro virtuale

L’Italia ha subito una battuta d’arresto nella gara di combinata nordica a Predazzo, dove Oftebro ha dominato il salto e si è assicurato virtualmente la medaglia d’oro. La squadra azzurra sperava di entrare tra i primi dieci, ma le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Durante il salto sul trampolino grande, Oftebro ha centrato tutti i bersagli, lasciando gli avversari dietro di sé. La giornata si è conclusa con un risultato deludente per gli italiani, che avevano puntato a un risultato più competitivo.

