Jens Luraas Oftebro si posiziona in testa nella combinata nordica dopo il salto sul trampolino grande a Predazzo, un risultato che potrebbe cambiare il corso della gara. Durante la prova, il norvegese ha realizzato un salto di oltre 130 metri, guadagnando un vantaggio sostanziale sugli avversari. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che sperano in una vittoria finale.

Va in archivio il segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo della seconda gara individuale di combinata nordica in programma ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ryota Yamamoto ha firmato il miglior punteggio della serie, ma il vero vincitore virtuale della mattinata sul Large Hill della Val di Fiemme è sicuramente Jens Luraas Oftebro. Il norvegese, già oro in questa rassegna a cinque cerchi nella competizione con salto sul trampolino piccolo, ha posto infatti le basi per una possibile doppietta limitando i danni stamattina in attesa di poter fare la differenza tra poche ore nella 10 km di sci di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro leader virtuale dopo il segmento di salto su Large Hill alle Olimpiadi

Jens Luraas Oftebro ha vinto la gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Jens Luraas Oftebro ha conquistato due medaglie nella combinata nordica ai Giochi di Parigi 2024, a causa di una prestazione eccezionale sulla neve fresca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.