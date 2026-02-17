Combinata nordica Olimpiadi 2026 | la guida alla Gundersen LH 10 km storia attualità medaglie

Durante i Giochi di Milano Cortina 2026, la gara di combinata nordica prenderà una nuova forma: si svolgerà come una competizione individuale di Gundersen LH10 km, una disciplina più recente rispetto alla tradizionale gara a squadre. Questo cambiamento risponde alla volontà di rendere più accessibile e spettacolare la disciplina, che da sempre combina il salto con gli sci e la corsa. La medaglia sarà assegnata a chi riuscirà a unire le due competizioni nel minor tempo possibile, con un format che premia sia la tecnica che la resistenza.

Il secondo titolo conferito nella combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà di carattere individuale, ma più recente rispetto alla gara originaria. Martedì 17 febbraio assisteremo alla gara con salto su trampolino grande. Questa prova è stata inserita nel programma a Cinque cerchi dall’edizione di Salt Lake City 2002, quando era denominata “ Sprint “. Questo perché prevedeva un salto e 7,5 km di sci di fondo, “contrapponendosi” quindi alla canonica competizione su trampolino piccolo, dove invece venivano effettuati due salti, seguiti però da 15 km di sci di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen LH/10 km, storia, attualità, medaglie Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen NH/10 km, storia, attualità, medaglie Mercoledì 11 febbraio si svolge la prima gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km femminile, storia, attualità, medaglie Questa mattina si è svolta la gara di sci di fondo sulla distanza dei 10 km femminili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, cos'è e come funziona la combinata nordica di sci; LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa!; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 11 febbraio; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer. Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen LH/10 km, storia, attualità, medaglieIl secondo titolo conferito nella combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà di carattere individuale, ma più recente ... oasport.it Combinata nordica oggi, Olimpiadi 2026: orario Large Hill, tv, streaming, italiani in garaLa combinata nordica torna protagonista oggi, martedì 17 febbraio, con l'assegnazione del secondo titolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it PROGRAMMA OLIMPICO DOMENICA 15 FEBBRAIO 09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2 09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna 10.00 SCI ALPINO – Gigante femminil - facebook.com facebook Milano-Cortina 2026: atleti cinesi gareggiano nella combinata nordica PREDAZZO – L’atleta cinese Zhao Zihe gareggia nella Gundersen Normal Hill di combinata nordica individuale ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Predazzo, l’11 febbraio x.com