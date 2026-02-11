Combinata nordica Olimpiadi 2026 | la guida alla Gundersen NH 10 km storia attualità medaglie

Mercoledì 11 febbraio si svolge la prima gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026. È la Gundersen NH10 km, una delle discipline più antiche e affascinanti dell’inverno. Gli atleti si sfideranno prima nel salto su trampolino piccolo e poi nella discesa a piedi, in una prova che promette emozioni e sorprese. La gara apre ufficialmente il programma olimpico di questa specialità, che avrà il suo debutto storico in questa edizione.

Il primo titolo assegnato dalla combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello storico, ovverosia la gara originale, quella con salto su trampolino piccolo, che andrà in scena mercoledì 11 febbraio. Nel corso della sua secolare vita, il format ha cambiato più volte numero di salti da effettuare, chilometraggio da percorrere nello sci di fondo, connotati della prova sugli sci stretti (un tempo a cronometro, poi diventata in linea) e tabella di conversione dei punteggi del salto a distacchi nel fondo. Tuttavia, il minimo comune denominatore della competizione è, dal 1924, il fatto di svolgersi su trampolino piccolo.

