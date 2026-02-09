Oggi a Livigno, in provincia di Sondrio, si assegnano le prime medaglie di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La finale di slopestyle femminile si svolge questa mattina, dopo le qualificazioni di qualche giorno fa. Gli italiani sperano di salire sul podio, mentre gli appassionati seguono l’evento in diretta tv e streaming.

Oggi lunedì 9 febbraio si assegnano le prime medaglie nello gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si incomincerà con la finale slopestyle femminile, le cui qualificazioni si sono disputate un paio di giorni fa. Chi riuscirà a fare festa sulle nevi valtellinesi e a salire sul podio? Purtroppo non ci sarà la nostra Flora Tabanelli, detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, che dopo l’infortunio ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul Big Air. Appuntamento alle ore 12.30 con la prima manche, la seconda è prevista alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orario finale slopestyle donne, tv, streaming, italiani in gara

