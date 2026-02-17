Combinata nordica Jens Luraas Oftebro gioca con gli avversari nel fondo e fa doppietta alle Olimpiadi!

Jens Luraas Oftebro ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver dominato sia nel salto che nella parte di fondo della gara. La sua vittoria nasce dalla grande determinazione dimostrata durante l’intera competizione, che lo ha portato a superare gli avversari anche in rimonta. Nella prova di combinata nordica, il norvegese ha mostrato tutta la sua forza, chiudendo con un risultato che sorprende gli appassionati.

Jens Luraas Oftebro ribadisce la sua netta superiorità sugli sci stretti e vince in rimonta anche la gara con salto da trampolino grande di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il norvegese, già oro sei giorni fa nella competizione su Normal Hill, completa così una doppietta clamorosa eguagliando quanto fatto in passato solamente dal finlandese Samppa Lajunen a Salt Lake City 2002. Per il 25enne scandinavo si tratta del terzo titolo olimpico in carriera, dopo aver contribuito al successo della Norvegia nella prova a squadre di Beijing 2022. Jens Luraas Oftebro, quinto dopo il segmento di salto mattutino a Predazzo, ha fatto la differenza come di consueto nella 10 km a inseguimento di fondo sulle nevi della Val di Fiemme recuperando in un battito di ciglia i 22? che lo separavano dal leader giapponese Ryota Yamamoto e rientrando nel corso del secondo giro anche sull'austriaco Johannes Lamparter.