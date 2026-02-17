Comau Mate-Xt Go l' esoscheletro Made in Italy che dimezza la fatica

Comau ha lanciato il nuovo esoscheletro Mate-Xt Go, un dispositivo che riduce la fatica durante le mansioni ripetitive. La tecnologia, realizzata in Italia, aiuta i lavoratori a mantenere le braccia sollevate più a lungo senza affaticarsi. Un esempio concreto si può vedere nelle linee di produzione, dove i dipendenti sollevano pesi più facilmente grazie a questo strumento.

Comau ha presentato il Mate-Xt Go, un nuovo esoscheletro progettato per supportare il movimento di braccia e spalle dei lavoratori. Con un peso inferiore a 3 chilogrammi e facile da usare, può essere indossato in 30 secondi e rimosso in soli 10 secondi. Mate-Xt Go riduce l'attività muscolare e lo sforzo percepito fino al 50 per cento, migliorando comfort, resistenza e postura, ma senza limitare i movimenti naturali. Ricordiamo, inoltre, gli 8 livelli di assistenza regolabili, che si adattano ai movimenti fisiologici dell'utente, permettendo a ciascun lavoratore di personalizzare l'intensità del supporto in base al tipo di mansione.

Robotica indossabile: Comau lancia MATE-XT GO per l’ergonomia industrialeComau lancia MATE-XT GO, un esoscheletro pensato per migliorare l’ergonomia sul lavoro.

