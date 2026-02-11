Robotica indossabile | Comau lancia MATE-XT GO per l’ergonomia industriale

Comau lancia MATE-XT GO, un esoscheletro pensato per migliorare l’ergonomia sul lavoro. Presentato ufficialmente, il nuovo modello aiuta i lavoratori a sostenere le braccia durante le attività ripetitive o quando devono mantenere le braccia sollevate per lungo tempo. Un aiuto concreto, che mira a ridurre la fatica e migliorare le condizioni in fabbrica.

(Adnkronos) – Comau ha presentato ufficialmente MATE-XT GO, l'ultima evoluzione della sua gamma di esoscheletri indossabili, progettata per supportare il distretto scapolo-omerale durante le attività ripetitive o che richiedono il mantenimento delle braccia sollevate. Il dispositivo si inserisce in un mercato, quello della robotica indossabile, in forte espansione, offrendo una soluzione meccanica passiva che non richiede batterie o motori, garantendo un'integrazione immediata nei flussi di lavoro esistenti. Caratterizzato da un peso inferiore ai 3 kg, MATE-XT GO è stato sviluppato per essere indossato in soli 30 secondi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso a Comau un finanziamento di 50 milioni di euro, finalizzato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo nel settore della robotica e dell’automazione avanzata.

