Un'iniziativa emozionante ha caratterizzato la quarta edizione del Fair Play for Life 2025, svoltasi il 25 novembre presso il Salone d'Onore del CONI. L'evento ha visto la consegna dei premi in pieno stile olimpico, organizzata da Ruggero Alcanterini, presidente del CNIFP (Comitato Nazionale Italiano Fair Play), con la collaborazione dei vicepresidenti Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto (numero verde 800 034 294), e Renato Mariotti, sindaco di Loreto Aprutino, e del segretario generale Roberto Antonangeli. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Alcanterini ha introdotto la storia della Tedofora di Emilio Greco, una delle sculture più riconoscibili legate alle Olimpiadi di Roma del 1960. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fair Play for Life 2025: l'emozione e la bellezza autentica dell'etica