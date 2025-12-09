All’imprenditore Fantini il premio Fair Play

L'imprenditore Claudio Fantini, titolare del Fantini Club di Cervia e figura di spicco nel settore turistico sportivo della riviera romagnola, ha ricevuto il prestigioso premio Fair Play dal Panathlon Club Cesena, riconoscimento che celebra i valori di correttezza e sportività nel mondo dello sport e dell'imprenditoria.

Claudio Fantini, titolare del Fantini Club di Cervia e imprenditore di riferimento del settore turistico sportivo della riviera romagnola, ha ricevuto il premio Fair Play importante riconoscimento del Panathlon Club Cesena. La consegna è avvenuta durante il tradizionale pranzo degli auguri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico alla presenza di 330 invitati tra i quali il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, l'ex sindaco Paolo Lucchi e l'allenatore Alberto Zaccheroni. Claudio Fantini (nella foto con il sindaco Lattuca e Pino Buda) è stato premiato per l'impulso, il prezioso apporto che come imprenditore e appassionato di sport dà alla nostra riviera.

