All’imprenditore Fantini il premio Fair Play

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore Claudio Fantini, titolare del Fantini Club di Cervia e figura di spicco nel settore turistico sportivo della riviera romagnola, ha ricevuto il prestigioso premio Fair Play dal Panathlon Club Cesena, riconoscimento che celebra i valori di correttezza e sportività nel mondo dello sport e dell'imprenditoria.

Claudio Fantini, titolare del Fantini Club di Cervia e imprenditore di riferimento del settore turistico sportivo della riviera romagnola, ha ricevuto il premio Fair Play importante riconoscimento del Panathlon Club Cesena. La consegna è avvenuta durante il tradizionale pranzo degli auguri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico alla presenza di 330 invitati tra i quali il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, l’ex sindaco Paolo Lucchi e l’allenatore Alberto Zaccheroni. Claudio Fantini (nella foto con il sindaco Lattuca e Pino Buda) è stato premiato per l’impulso, il prezioso apporto che come imprenditore e appassionato di sport dà alla nostra riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

all8217imprenditore fantini il premio fair play

© Ilrestodelcarlino.it - All’imprenditore Fantini il premio Fair Play

Leggi anche questi approfondimenti

all8217imprenditore fantini premio fairAll’imprenditore Fantini il premio Fair Play - Claudio Fantini, titolare del Fantini Club di Cervia e imprenditore di riferimento del settore turistico sportivo della riviera romagnola, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: All8217imprenditore Fantini Premio Fair