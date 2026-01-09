Colpaccio Napoli arriva il fuoriclasse dal Chelsea | Repubblica lancia l’indiscrezione!

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli sarebbe interessato all’acquisto di Raheem Sterling dal Chelsea nel prossimo mercato di gennaio. L’indiscrezione, ancora da confermare, suggerisce un possibile coinvolgimento del club azzurro nel trasferimento di un calciatore di livello internazionale, in un momento di mercato caratterizzato da molte speculazioni. Resta da attendere ulteriori sviluppi e conferme ufficiali.

Il quotidiano Repubblica si è focalizzato nell'edizione odierna su uno scenario che avrebbe del clamoroso, accostando nuovamente il nome di Raheem Sterling al Napoli nel corso del mercato di gennaio. Si tratterebbe di una vera e propria opportunità di mercato, dato che al Chelsea è fuori da qualsiasi riscorso ed escluso dalla rosa a disposizione di Rosenior: per acquistarlo sarebbe necessaria la copertura pressoché completa del suo pesante ingaggio da parte del club proprietario, di certo un ostacolo piuttosto rilevante. Sterling in orbita Napoli: il rumor è clamoroso. Come ben noto, il mercato di gennaio del Napoli deve essere molto mirato in qualsiasi situazione, sia per i colpi in entrata che in uscita.

