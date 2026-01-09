Il quotidiano Repubblica riporta oggi un’indiscrezione riguardante il Napoli, che potrebbe aggiungere un nuovo elemento alla propria rosa nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato, il club partenopeo sarebbe interessato a Raheem Sterling, attualmente al Chelsea. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, apre uno scenario interessante per il mercato invernale e le strategie future della squadra.

Il quotidiano Repubblica si è focalizzato nell’edizione odierna su uno scenario che avrebbe del clamoroso, accostando nuovamente il nome di Raheem Sterling al Napoli nel corso del mercato di gennaio. Si tratterebbe di una vera e propria opportunità di mercato, dato che al Chelsea è fuori da qualsiasi riscorso ed escluso dalla rosa a disposizione di Rosenior: per acquistarlo sarebbe necessaria la copertura pressoché completa del suo pesante ingaggio da parte del club proprietario, di certo un ostacolo piuttosto rilevante. Sterling in orbita Napoli: il rumor è clamoroso. Come ben noto, il mercato di gennaio del Napoli deve essere molto mirato in qualsiasi situazione, sia per i colpi in entrata che in uscita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Colpaccio Napoli, arriva il fuoriclasse dal Chelsea: Repubblica ancia l'indiscrezione!

