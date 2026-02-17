Colleferro Carnevale 2026 La Mascherina d’Argento celebra con grande successo la sua 50^ edizione

Colleferro ha festeggiato con entusiasmo la 50^ edizione de “La Mascherina d’Argento”, evento che si è svolto sabato scorso al centro cittadino. La causa di questa celebrazione speciale è stata la ricorrenza del mezzo secolo del concorso, che ha attirato numerosi partecipanti di tutte le età. Durante la giornata, le strade si sono riempite di maschere colorate, musica e allegria, con bambini e adulti intenti a mostrare le proprie creazioni. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione di una scuola di teatro locale, che ha contribuito ad animare il pomeriggio.

