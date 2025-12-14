Ottant’anni, un traguardo importante che solitamente si celebra con gioia e condivisione. Per Luigi, invece, questa ricorrenza si è trasformata in un momento di solitudine, senza familiari o amici accanto. Tuttavia, la festa si è accesa grazie alla presenza dei carabinieri, che hanno voluto rendere speciale questa giornata, portando un sorriso e un segno di vicinanza a chi si trovava in difficoltà.

Ottant’anni. Un giorno di festa grande di solito, un’occasione per stare insieme a familiari e amici per celebrare un traguardo della vita importante, ma che per Luigi stava i per diventare il compleanno più triste di tutti, perché da solo, senza nessuno con cui festeggiarlo. Poi la sorpresa, inaspettata: alla sua porta si sono presentati i carabinieri, con una torta e le candeline. E come regalo quanto di più bello e prezioso potessero regalargli: il loro tempo e la loro compagnia. Nei giorni scorsi la sorella di Luigi ha chiamato gli operatori del 112 perché non riusciva a contattare il fratello, che continuava a non rispondere al telefono. Ilgiorno.it

Resta solo per i suoi 80 anni. La festa è con i carabinieri - Blevio, non rispondeva più al telefono e la sorella ha lanciato l’allarme. ilgiorno.it