Proteste contro i Giochi petardi sui binari vicino al villaggio olimpico
Una manifestazione contro i danni ambientali delle Olimpiadi invernali si è svolta questa mattina vicino al villaggio olimpico. I manifestanti hanno lanciato petardi e fatto esplodere fuochi d’artificio sui binari, creando tensione e rallentamenti ai treni. La protesta continua, con i partecipanti che chiedono maggiore attenzione alle conseguenze ecologiche dei Giochi.
Dopo l’inizio della manifestazione contro i danni ambientali delle Olimpiadi invernali, continuano le proteste dei manifestanti che hanno esploso fuochi d’artificio e lanciato petardi in segno di protesta lungo i binari. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Binary is for the train" sul ponte che sovrasta la ferrovia all’angolo con via Brembo a Milano, a due passi dal villaggio olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
I Giochi: Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico. Confermato: Meloni vedrà Vance domani in prefettura a Milano
Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico per incontrare gli atleti italiani, abbracciandoli e mostrando vicinanza.
Il Presidente ha visitato gli atleti italiani al Villaggio Olimpico. E, in attesa del via ufficiale dei Giochi, scherza sulla sua mancata carriera sportiva
Il Presidente Sergio Mattarella ha fatto visita agli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano Cortina.
