Proteste contro i Giochi petardi sui binari vicino al villaggio olimpico

Una manifestazione contro i danni ambientali delle Olimpiadi invernali si è svolta questa mattina vicino al villaggio olimpico. I manifestanti hanno lanciato petardi e fatto esplodere fuochi d’artificio sui binari, creando tensione e rallentamenti ai treni. La protesta continua, con i partecipanti che chiedono maggiore attenzione alle conseguenze ecologiche dei Giochi.

