Cocci di vetro nascosti nello scivolo a una festa per bambini in un centro commerciale di Sassari
Durante una festa per bambini in un centro commerciale di Sassari, sono stati trovati cocci di vetro nascosti nello scivolo dell’area ludica. Il personale ha scoperto i frammenti durante le verifiche di routine, mettendo in evidenza un episodio preoccupante che ha coinvolto la sicurezza dei piccoli partecipanti.
Una “trappola” di vetro per bambine e bambini. Domenica pomeriggio il personale di un’ area ludica ha scoperto dei pezzi di vetro nascosti nei giochi gonfiabili. Il fatto è avvenuto all’ultimo piano del centro commerciale La Piazzetta di Porto Cervo, in provincia di Sassari. Il personale stava allestendo l’area per una festa di compleanno, quando è avvenuta l’inquietante scoperta: dei cocci di vetro, colli di bottiglie e frammenti affilati, erano stati nascosti con cura tra le pieghe degli scivoli. Lo staff ha notato i primi pezzi mentre gonfiava i giochi, per poi scoprire che l’intera area ne era stata disseminata. Ilfattoquotidiano.it
Giulia torna al parco giochi gigante e prova lo scivolo invisibile con mamma! #shorts
Sassari, cocci di vetro nel gonfiabile per i bambini, ipotesi atto doloso: indaga la polizia locale - Sassari Colli di bottiglie spaccati e altri cocci di vetro, nascosti fra le pieghe dei gonfiabili dove, poche ore dopo avrebbero dovuto giocare i bambini che dovevano partecipare a una festa di comple ... lanuovasardegna.it
Crociera choc sulla Icon of the Seas: scivolo ad acqua si rompe, ferito un turista - Incidente sulla nave da crociera più grande del mondo: il vetro acrilico di uno scivolo si rompe durante la discesa di un passeggero. affaritaliani.it
Paura a Sassari, cocci di vetro nei giochi gonfiabili per i bambini: scattano le indagini I frammenti rinvenuti dai titolari che stavano allestendo la sala per una festa di compleanno - facebook.com facebook
“Colpisco solo le italiane”. Terrore a Prato: marocchino sfregia con i cocci di vetro sette donne, arrestato x.com