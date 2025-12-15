Durante una festa per bambini in un centro commerciale di Sassari, sono stati trovati cocci di vetro nascosti nello scivolo dell’area ludica. Il personale ha scoperto i frammenti durante le verifiche di routine, mettendo in evidenza un episodio preoccupante che ha coinvolto la sicurezza dei piccoli partecipanti.

© Ilfattoquotidiano.it - Cocci di vetro nascosti nello scivolo a una festa per bambini in un centro commerciale di Sassari

Una “trappola” di vetro per bambine e bambini. Domenica pomeriggio il personale di un’ area ludica ha scoperto dei pezzi di vetro nascosti nei giochi gonfiabili. Il fatto è avvenuto all’ultimo piano del centro commerciale La Piazzetta di Porto Cervo, in provincia di Sassari. Il personale stava allestendo l’area per una festa di compleanno, quando è avvenuta l’inquietante scoperta: dei cocci di vetro, colli di bottiglie e frammenti affilati, erano stati nascosti con cura tra le pieghe degli scivoli. Lo staff ha notato i primi pezzi mentre gonfiava i giochi, per poi scoprire che l’intera area ne era stata disseminata. Ilfattoquotidiano.it

