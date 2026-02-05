Premio di risultato per l’anno 2025 ai dipendenti di Cnh industrial

La sede di Lecce di Cnh Industrial ha annunciato un premio di risultato per i dipendenti dell’azienda nel 2025. L’obiettivo è premiare il lavoro svolto e motivare il team. La decisione riguarda anche gli stabilimenti italiani, tra cui quello di viale Francia nella zona industriale di Lecce. Ora i lavoratori attendono di conoscere i dettagli e le cifre di questa ricompensa.

