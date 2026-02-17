Cna lancia l’Sos sanità | Troppe liste d’attesa Necessario intervenire

Cna denuncia un aumento delle liste d’attesa in Toscana, a causa di risorse sanitarie insufficienti. Durante l’ultima riunione del Comitato di Partecipazione della Zona della Versilia, Massimo Del Pistoia ha spiegato che molte persone devono aspettare settimane prima di ricevere cure. In particolare, ha sottolineato che le lunghe attese colpiscono soprattutto anziani e pazienti con patologie croniche, creando disagio e ritardi nelle diagnosi.

Allarme di Cna sulle liste di attesa. Alla riunione del Comitato di Partecipazione della Zona della Versilia (Azienda USL Toscana Nord Ovest), Massimo Del Pistoia, esponente di Cna Sociale e coordinatore di Cna Pensionati, interviene sulle liste d'attesa sanitarie, delineando criticità attuali e proposte concrete. Dai dati Asl emerge un miglioramento generale, dovuto in parte al supporto del privato accreditato, ma il rischio concreto è che si tratti di risultati fragili. "Ad oggi – sostiene – i ritardi più pesanti si concentrano nella diagnostica strumentale e in alcune visite specialistiche, dove i tempi di attesa superano ancora i limiti fissati dalle classi di priorità.