Sanità sos liste d’attesa | Un anno per l’oculista Visita tiroide? Impossibile

Empoli, 8 dicembre 2025 – Sos liste d’attesa. A Empoli come nel resto della Toscana, non è più un’emergenza ma una condizione cronica. A raccontarlo, con lucidità e senza sconti, è Edi Peruzzi, 83 anni, residente a Ponte a Elsa. Una testimonianza personale. Da agosto l’anziana empolese cerca di prenotare i controlli periodici per le sue patologie, ma ogni tentativo si scontra con un muro di tempi infiniti. “Ho 83 anni – racconta Peruzzi –. Sono rimasta vedova a luglio, sono sola in casa. Ho varie patologie: la tiroide, problemi con gli occhi, ho fatto le cataratte, ho il glaucoma”. Come spiega la signora, per mesi ha smesso di occuparsi della propria salute per assistere il marito, ammalatosi a fine 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

