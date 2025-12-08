Sanità sos liste d’attesa | Un anno per l’oculista Visita tiroide? Impossibile
Empoli, 8 dicembre 2025 – Sos liste d’attesa. A Empoli come nel resto della Toscana, non è più un’emergenza ma una condizione cronica. A raccontarlo, con lucidità e senza sconti, è Edi Peruzzi, 83 anni, residente a Ponte a Elsa. Una testimonianza personale. Da agosto l’anziana empolese cerca di prenotare i controlli periodici per le sue patologie, ma ogni tentativo si scontra con un muro di tempi infiniti. “Ho 83 anni – racconta Peruzzi –. Sono rimasta vedova a luglio, sono sola in casa. Ho varie patologie: la tiroide, problemi con gli occhi, ho fatto le cataratte, ho il glaucoma”. Come spiega la signora, per mesi ha smesso di occuparsi della propria salute per assistere il marito, ammalatosi a fine 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Liste di attesa in sanità: è possibile eliminarle?”, presentato a Roma libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo - facebook.com Vai su Facebook
Sos liste d’attesa: una banca delle visite mediche per le fasce fragili - Un aiuto concreto arriva dalla Fondazione "Banca delle visite onlus", che garantisce un accesso ... Come scrive ilgiorno.it
Sos liste d’attesa, 800 giorni per l’operazione (ma l’intervento era necessario entro due mesi dalla diagnosi) - Lecco – Avrebbe dovuto essere operato entro un paio di mesi, ha dovuto aspettare più di 800 giorni. Secondo ilgiorno.it