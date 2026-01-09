Apre lo sportello Sos Sanità | un presidio per tutelare gratis i diritti dei malati e abbattere le liste d' attesa

Apre lo sportello Sos Sanità, un servizio gratuito dedicato a tutelare i diritti dei pazienti e ridurre le liste d’attesa. Un punto di riferimento per i cittadini brianzoli, che affrontano quotidianamente le difficoltà della burocrazia e delle lungaggini nel sistema sanitario nazionale. Questo presidio mira a offrire supporto concreto e accessibile, contribuendo a semplificare il percorso di chi necessita di assistenza e cure.

