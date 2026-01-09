Apre lo sportello Sos Sanità | un presidio per tutelare gratis i diritti dei malati e abbattere le liste d' attesa

Da monzatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre lo sportello Sos Sanità, un servizio gratuito dedicato a tutelare i diritti dei pazienti e ridurre le liste d’attesa. Un punto di riferimento per i cittadini brianzoli, che affrontano quotidianamente le difficoltà della burocrazia e delle lungaggini nel sistema sanitario nazionale. Questo presidio mira a offrire supporto concreto e accessibile, contribuendo a semplificare il percorso di chi necessita di assistenza e cure.

La battaglia quotidiana dei brianzoli contro la burocrazia e le lungaggini del sistema sanitario nazionale adesso ha un nuovo alleato. A Triuggio (precisamente nella frazione di Tregasio) è stato aperto lo Sportello Sos Sanità, un nuovo servizio contro le lunghe liste di attesa per visite ed. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Apre lo sportello Sos Sanità. Esami e visite mediche: "Siamo qui per aiutarvi"

Leggi anche: Sanità, il piano straordinario di Decaro per abbattere le liste d'attesa: priorità alle prestazioni urgenti e brevi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

apre sportello sos sanit224Apre lo sportello Sos Sanità: un presidio per tutelare (gratis) i diritti dei malati e abbattere le liste d'attesa - La battaglia quotidiana dei brianzoli contro la burocrazia e le lungaggini del sistema sanitario nazionale adesso ha un nuovo alleato. monzatoday.it

apre sportello sos sanit224Apre lo sportello Sos Sanità. Esami e visite mediche: "Siamo qui per aiutarvi" - "Accertamenti nei tempi richiesti dai medici, esperti al fianco dei pazienti". msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.