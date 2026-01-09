Apre lo sportello Sos Sanità | un presidio per tutelare gratis i diritti dei malati e abbattere le liste d' attesa
Apre lo sportello Sos Sanità, un servizio gratuito dedicato a tutelare i diritti dei pazienti e ridurre le liste d’attesa. Un punto di riferimento per i cittadini brianzoli, che affrontano quotidianamente le difficoltà della burocrazia e delle lungaggini nel sistema sanitario nazionale. Questo presidio mira a offrire supporto concreto e accessibile, contribuendo a semplificare il percorso di chi necessita di assistenza e cure.
La battaglia quotidiana dei brianzoli contro la burocrazia e le lungaggini del sistema sanitario nazionale adesso ha un nuovo alleato. A Triuggio (precisamente nella frazione di Tregasio) è stato aperto lo Sportello Sos Sanità, un nuovo servizio contro le lunghe liste di attesa per visite ed. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Apre lo sportello Sos Sanità. Esami e visite mediche: "Siamo qui per aiutarvi"
Leggi anche: Sanità, il piano straordinario di Decaro per abbattere le liste d'attesa: priorità alle prestazioni urgenti e brevi
Apre lo sportello Sos Sanità: un presidio per tutelare (gratis) i diritti dei malati e abbattere le liste d'attesa - La battaglia quotidiana dei brianzoli contro la burocrazia e le lungaggini del sistema sanitario nazionale adesso ha un nuovo alleato. monzatoday.it
Apre lo sportello Sos Sanità. Esami e visite mediche: "Siamo qui per aiutarvi" - "Accertamenti nei tempi richiesti dai medici, esperti al fianco dei pazienti". msn.com
San Benedetto, apre uno sportello per le vittime di reato: equipe di professionisti coordinata dall'ente pubblico - facebook.com facebook
Apre oggi lo sportello della misura finanziaria 'Ismea Investe' 2026 rivolto alle società di capitali della filiera agroalimentare. Un'edizione che avrà una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. #ANSATerraGusto x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.