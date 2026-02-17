Il Club del Sole ha stretto un nuovo accordo con Le Palme Lazise Family Collection, una struttura ricettiva sul Lago di Garda, per ampliare la sua presenza nella regione. La firma di questo contratto permette all'azienda di rafforzare il suo modello di crescita, puntando su collaborazioni con proprietà terze. La partnership prevede la gestione di questa struttura, situata in una zona molto frequentata dai turisti.

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Club del Sole, leader italiano delle vacanze 'open air', con l'ingresso di Le Palme Lazise family collection, sul Lago di Garda, consolida una delle direttrici del proprio modello di sviluppo industriale: le partnership basate sulla gestione di strutture di proprietà terza, che si affiancano all'acquisizione selettiva degli asset. Nel caso di Le Palme Lazise, il Gruppo opera attraverso un accordo di affitto d'azienda di lungo periodo, affiancando la proprietà in un percorso strutturato di valorizzazione, riqualificazione e crescita sostenibile del villaggio: ciò consente a Club del Sole di assumere direttamente la gestione operativa della struttura e di realizzare investimenti nel tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Club del Sole consolida suo modello di sviluppo e si espande su Lago di Garda

