Cloud sovrano AWS | Colt offre connettività sicura e dedicata per aziende italiane e enti pubblici

Colt ha avviato una nuova soluzione di connettività dedicata che collega direttamente le aziende italiane e gli enti pubblici al cloud sovrano di AWS. Questa infrastruttura permette di trasferire dati sensibili in modo più sicuro, evitando passaggi su reti pubbliche. In particolare, Colt ha installato nuovi punti di accesso nelle principali città italiane per garantire una connessione stabile e affidabile.

Cloud Sovrano e Connettività Sicura: Colt Connette le Imprese Italiane ad AWS European Sovereign Cloud. Roma, 17 febbraio 2026 – Colt Technology Services ha annunciato oggi una partnership strategica con AWS European Sovereign Cloud, offrendo alle aziende e agli enti pubblici italiani una connessione diretta e sicura per accedere ai servizi cloud sovrani. L'accordo mira a rispondere alla crescente domanda di soluzioni cloud che garantiscano la massima riservatezza e protezione dei dati, in linea con le normative europee sempre più stringenti. Un Nuovo Standard per la Sicurezza dei Dati in Europa.