Il mondo dell' industria piange Claudio Bocchini il re delle vetrine per l' esposizione del gelato

Claudio Bocchini, fondatore della Clabo, è morto oggi a Jesi. La sua scomparsa colpisce il mondo dell’industria del gelato, di cui era uno dei principali protagonisti. Bocchini aveva 65 anni e aveva avviato la sua attività più di vent'anni fa, creando vetrine che ora si trovano in molte gelaterie e negozi di tutto il mondo. La sua azienda, leader nel settore, ha rivoluzionato il modo di esporre i prodotti dolciari e ha contribuito a far crescere il settore in Italia e all’estero.

L'imprenditore della provincia di Ancona è venuto a mancare all'età di 87 anni. Lascia la moglie e i due figli al momento a capo dell'impero da lui creato con passione, dedizione e ingegno e assoluta competenza L’uomo aveva 87 anni e lascia la moglie Katia Bastari e i figli Pierluigi e Alessandro, attualmente alla guida della Clabo in qualità, rispettivamente, di presidente e amministratore. Come riporta l’Ansa Marche, Bocchini si è laureato ingegnere al Politecnico di Torino, dopo una lunga esperienza nell’azienda di famiglia. Poi, nel 1980 fonda la Orion Srl, dando inizio alla produzione di vetrine refrigerate per conservare ed esporre il gelato.🔗 Leggi su Anconatoday.it «C’è un’industria del catastrofismo, la forza dell’Occidente è una risposta per ritrovare l’ottimismo». Parla Claudio Cerasa Questa mattina, Claudio Cerasa ha parlato di un’industria del catastrofismo che circola nel mondo occidentale. Morte Lorenzo Buffon, il mondo del calcio piange il mito del Milan: addio a 95 anni, era parente dell’ex juventino Gigi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Patrizio Bianchi, il libro L’Europa fra Trump e la Cina mette in discussione il futuro industriale dell’Unione. Ecco un estratto; Secondo le stime dell'Istat nel 2025 la produzione industriale italiana è calata per il terzo anno di fila; Contro il suicidio industriale dell’Europa; Ai e robotica protagoniste a Solids, industria di processo accelera su efficienza. Contro il suicidio industriale dell'EuropaLa transizione energetica, con l’iper regolamentazione che ne deriva, non può lasciare dietro di sé il deserto. Occorre una nuova marcia dei 40 mila per fermare chi vuole un’Unione senza fabbriche ... ilfoglio.it Nada Show Las Vegas 2026, il mondo dei concessionari verso nuove sfideIncremento della redditività operativa. Integrazione funzionale dell'Intelligenza Artificiale (IA). Gestione delle sfide economiche - come dazi, costo dei finanziamenti e disponibilità dei veicoli - d ... ansa.it Ecco la bellissima scenografia ufficiale del Festival di Sanremo 2026, firmata dall’architetto Riccardo Bocchini e postata ufficialmente dalla RAI! Che dire sono emozionata, un’emozione a livello indescrivibile. Oggi ho lavorato in contatto con la redazione di Ne - facebook.com facebook