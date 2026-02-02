Addio all’ingegnere Fabio Forno stimato professionista di Salussola colpito da malattia all’età di 53 anni

È morto Fabio Forno, ingegnere di Salussola. Aveva 53 anni ed era ricoverato all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dopo una lunga lotta contro una grave malattia, se n’è andato il 29 gennaio 2026. Lascia famiglia e amici, che lo ricordano come una persona stimata e dedita al lavoro.

Fabio Forno, ingegnere informatico originario di Salussola, è morto a Milano all’Istituto Nazionale dei Tumori il 29 gennaio 2026, all’età di appena 53 anni, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nel paese d’origine e in tutta la provincia di Biella, dove era conosciuto non solo per la sua competenza professionale ma anche per la sua umanità e il ruolo di punto di riferimento per tanti. Nato e cresciuto nel cuore del Basso Biellese, Forno aveva costruito una carriera solida nel settore tecnologico, specializzandosi in soluzioni informatiche per aziende e istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

