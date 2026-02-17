Civitella d' Agliano senza poste per oltre un mese | dove andare e quando riapre l' ufficio

Il 16 febbraio, i lavori nell'ufficio postale di Civitella d'Agliano sono iniziati a causa di un intervento di ristrutturazione previsto dal progetto “Polis”. Da allora, il paese resta senza servizi postali, lasciando i residenti senza accesso a servizi essenziali per oltre un mese. La chiusura ha costretto molte persone a rivolgersi a comuni vicini per spedire pacchi o pagare bollette. Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio dovrebbe riaprire entro fine marzo, ma non sono ancora state definite date precise.

Chiusura dovuta agli interventi finalizzati a rinnovare e ristrutturare la sede e ad ampliare la tradizionale offerta con i servizi della pubblica amministrazione Durante l'intero periodo dei lavori Poste italiane garantisce ai cittadini di Civitella D'Agliano la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata nella sede di via Corniole a Graffignano operativa da martedì 17 febbraio, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.