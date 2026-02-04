Poste riapre l' ufficio di Moneglia

L’ufficio postale di Moneglia ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Sono terminati gli interventi di ammodernamento, che hanno migliorato gli spazi e introdotto nuovi servizi. Ora l’ufficio può offrire anche i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto ‘Polis’ di Poste. La riapertura arriva in un momento importante per i cittadini, che ora possono contare su un punto di riferimento più efficiente e completo.

