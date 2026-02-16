Carnevale weekend di festa per le vie della città

Il Carnevale di Genova si è appena concluso, attirando migliaia di persone nelle strade affollate del centro. La festa, durata diversi giorni, ha portato sfilate di carri colorati e musica in ogni angolo della città. Molti cittadini si sono uniti ai festeggiamenti, creando un’atmosfera vivace e partecipata. Durante il weekend, le vie di Genova si sono riempite di maschere e coriandoli, rendendo il Carnevale un momento di grande allegria per tutti.

Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico il Carnevale di Genova, che per più giorni ha animato la città con eventi diffusi. Famiglie, bambini e visitatori sono stati coinvolti in una grande festa cittadina, con un ricco programma di appuntamenti culturali e di intrattenimento: dalla tradizionale pentolaccia che domenica 15 febbraio ha riempito piazza Caricamento, al villaggio di Carnevale al porto antico, che per tutto il weekend ha offerto un'esperienza immersiva e fantastica, al Carnevale nella via Aurea, con animazione, musica e rievocazioni storiche negli antichi palazzi, la parata delle maschere tradizionali e i musei visitabili gratuitamente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Venerdì 13 febbraio, Bobbio si riempie di vita con eventi diversi.

Cellino San Marco si prepara a riempire le strade di allegria domenica 15 febbraio.

Carnevale nel Borgo 2026 Domenica 15 Febbraio sfilata gruppi in maschera per le vie della città

