Circolo Prato 2010 EasyTech finalmente la prima vittoria capitale

Il Circolo Prato 2010 EasyTech ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione battendo 4-1 il King Pong nella palestra del Convitto Cicognini. La squadra ha trovato la vittoria dopo diverse sconfitte, grazie a un miglioramento nelle prestazioni dei singoli e a una strategia più efficace in campo. La partita si è giocata in un’atmosfera di grande concentrazione e determinazione.

Il Circolo Prato 2010 EasyTech rompe il ghiaccio e conquista la prima vittoria stagionale superando 4-1 il King Pong alla palestra del Convitto Cicognini. Successo pesante contro la seconda forza del girone B di A2, maturato anche in seguito all'infortunio del romano Varone, costretto al ritiro nel match d'apertura e al punto assegnato a Fatai Adeyemo. Nella seconda sfida il russo Taras Merzlikin ha regolato 3-1 Francesco Palmieri, numero 10 del ranking italiano, mentre il francese Kilian Tormos ha avuto la meglio sull'ostico nigeriano Otim. Due affermazioni che hanno indirizzato definitivamente la gara e certificato il buon momento dei pratesi.