Sport Invernali … più forte ragazze! L’Italia femminile finalmente sul podio nel 2025-26! A chi la prima vittoria?

Sabato 29 novembre l’ Italia degli sport invernali ha finalmente archiviato i primi podi stagionali nel comparto femminile. Ci sono volute ben 120 competizioni di primo livello (Coppa del Mondo, Grand Prix, World Tour e Grand Slam of Curling) prima di vedere un’azzurra – o delle azzurre – far breccia nelle tre posizioni più nobili. Il ghiaccio (figurato) è stato rotto nel biathlon, dove la staffetta composta da Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Hannah Auchentaller si è attestata alla piazza d’onore nella gara inaugurale dell’annata 2025-26, tagliando il traguardo alle spalle della Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport Invernali “… più forte ragazze!”. L’Italia femminile finalmente sul podio nel 2025-26! A chi la prima vittoria?

