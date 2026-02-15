Il Circolo Prato 2010 ha ottenuto un punto importante contro la capolista Città di Siracusa, dimostrando miglioramenti nel gioco. La squadra pratese, ancora a secco di vittorie, ha resistito bene in trasferta, portando a casa un risultato positivo che dà morale. La partita si è giocata su un campo difficile e il pareggio rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti uscite.

Il Circolo Prato 2010 è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma il pareggio sul campo della capolista Città di Siracusa ha confermato i progressi della formazione laniera. Coglierla oggi però non sarà semplice: al Convitto Cicognini (dalle ore 18) arriva la seconda forza del girone, il King Pong Roma, appaiato ad Ausonia Enna a quota 12 punti. Il bilancio dei capitolini parla di quattro vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, proprio contro Siracusa. La gara d’andata terminò in parità, il primo dei sei pareggi conquistati. Una politica dei piccoli passi che permette comunque alla squadra allenata da Kun di restare fuori dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Circolo Prato 2010 contro il "King Pong"

Nella periferia di Prato, quattro uomini armati di pistole e fucili sono entrati in un circolo cinese durante la notte, provocando momenti di grande tensione.

Nella serata del 29 dicembre 2025, un blitz armato si è verificato in un circolo di Prato, durante il quale quattro uomini hanno fatto irruzione e sparato al soffitto.

