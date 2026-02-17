Cinisello in auto un borsone carico di droga | quattro arresti

A Cinisello Balsamo, la polizia ha arrestato quattro persone dopo aver trovato in auto un borsone pieno di droga. La causa è un controllo di routine che si è trasformato in una scoperta importante. Gli agenti hanno sequestrato oltre due chilogrammi di marijuana e hashish nascosti nel bagagliaio, mentre i fermati sono stati portati in caserma.

Cinisello Balsamo (Milano), 17 febbraio 2026 – Oltre due chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish, e circa 1.600 euro in contanti. Á questo il bilancio del sequestro effettuato dalla Polizia locale di Cinisello Balsamo la sera del 13 febbraio nel quartiere Villa Rachele. L'operazione è scaturita da un intervento in via Adamoli, dove una pattuglia ha notato un gruppo di persone discutere animatamente accanto a un'auto: gli agenti hanno visto uno dei soggetti sottrarre un borsone dal bagagliaio del veicolo, mentre il conducente veniva minacciato da un altro uomo che utilizzava un cane di grossa taglia per impedirgli di reagire.