Beccati a Cinisello Balsamo in auto con tirapugni e droga In casa a Monza un fiume di sostanze chimiche

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Cinisello Balsamo, Milano, con l’accusa di spaccio di droga, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti e tirapugni. Durante le perquisizioni, sono stati scoperti anche importanti quantità di sostanze chimiche presso un’abitazione a Monza. L’operazione evidenzia l’attività criminale nel territorio e le misure di contrasto delle forze dell’ordine.

Cinisello Balsamo (Milano) – Un 24enne italiano è stato arrestato lo scorso 8 dicembre a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una 22enne è stata indagata in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e sanzionata amministrativamente in quanto trovata in possesso di una dose di droga. Beccati in auto a Cinisello Balsamo . Intorno alle 18 di lunedì, gli agenti della volante del commissariato Cinisello Balsamo hanno notato un'auto in sosta e tre persone, un uomo e due donne, e hanno proceduto a un controllo di polizia; una delle due donne.

