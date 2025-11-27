Controlli a tappeto dei carabinieri a Monreale e in provincia | droga in casa e in auto quattro arresti

I Carabinieri delle Compagnie di Monreale, Corleone e Lercara Friddi anche con il supporto delle unità cinofile di Palermo Villagrazia, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga effettuate nei territori di competenza, hanno arrestato 4 uomini di età compresa tra i 27 e i 46 anni, tutti già noti alle forze di polizia . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Controlli a tappeto dei carabinieri a Monreale e in provincia: droga in casa e in auto, quattro arresti

